Idosos e doentes são sem-abrigo nas ruas do Porto

Com a chegada da chuva intensa e do frio torna-se mais evidente o problema das pessoas em situação de sem-abrigo que vivem nas ruas da cidade do Porto.

Apesar das respostas institucionais e do apoio de rua a estas pessoas carenciadas e sem teto, todos os dias um total de 140 pernoitam nas ruas da cidade. É o caso de Manuel António Castro, de 69 anos. Despejado da casa onde vivia passou a dormir num túnel junto à Avenida de Fernão de Magalhães. Doente e fisicamente debilitado, acabou por ir viver temporariamente com a irmã, em Gaia.

"Isto são condições sub-humanas. Não percebo porque é que as instituições não funcionam. Há anos que vivem aqui pessoas, uns saem outros chegam. O cheiro é nauseabundo. Para além da situação humanamente indigna, isto coloca em causa a salubridade pública", refere Aleksandra Roque que reside no edifício cujo rés do chão faz de túnel entre a Rua de Barros Lima e as traseiras do antigo Hospital de Joaquim Urbano, transformado pela Câmara do Porto em centro de acolhimento temporário para pessoas em situação sem-abrigo.