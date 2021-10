Igreja de Santa Clara, a caixa dourada que vai deslumbrar o Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 08:39 Facebook

Após longas obras de restauro, a igreja de Santa Clara abre ao público no dia 22 com o interior repleto de teatralidade e revestido por uma impactante e luminosa talha.

Dentro de uma semana, o Porto vai incluir nos seus roteiros turísticos uma nova joia arquitetónica. A igreja de Santa Clara, situada na freguesia da Sé, passava despercebida e poucas pessoas a conheciam. Mesmo os portuenses pouco ou nada sabem deste templo, mesmo ao lado do Comando Metropolitano da PSP do Porto. As obras iniciadas em duas fases colocaram a descoberto todo o esplendor e elementos, como pinturas, até agora desconhecidos.