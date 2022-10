Igreja dos Clérigos vai ter missas em inglês

Alfredo Teixeira Hoje às 12:06 Facebook

A Igreja dos Clérigos, no Porto, "para corresponder à procura e desejo dos turistas, comunidade estudantil e residentes estrangeiros que trabalham e moram no Porto", vai retomar a missa em Inglês, todos os sábados às 17 horas, anunciou esta sexta-feira a Diocese do Porto.

Uma decisão da Irmandade dos Clérigos que arranca já no próximo sábado, dia 22, com uma primeira missa em inglês que será presidida pelos Missionários do Espírito Santo em Portugal.

Recordamos que a Igreja dos Clérigos tem, também, a sua habitual missa em português todos os domingos às 21.30 horas.