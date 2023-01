Ilda Figueiredo critica abandono da Quinta de Salgueiros

A vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, chamou este sábado a atenção para o nível de degradação e abandono da Quinta de Salgueiros, na zona das Antas, no Porto, propriedade da Autarquia, lamentando que este espaço "ainda não esteja aberto ao público".

"Tenho insistido junto da Câmara do Porto na importância da recuperação deste espaço, sei que o querem requalificar como um parque urbano, dizem que esta será uma obra que em breve avançará, mas o que é certo é que continua ao abandono, sendo usada diariamente para fins dúbios", referiu ao JN a vereadora da CDU.

Segundo Ilda Figueiredo, foi após a sua exposição junto do Executivo, contando que "os moradores daquela zona se queixam que o espaço é usado por toxicodependentes e para a prostituição" que em julho do ano passado a Autarquia vedou a quinta.

Porém, "foi um fechar de olhos", contou uma moradora da zona, atestando que da sua varanda, situada no sexto piso, "é visível que uma vedação foi vandalizada e os hábitos diários continuam" na antiga quinta.

Aliás, nota-se que o espaço é usado, uma vez que há lixo espalhado, como preservativos, restos de comida, e invólucros de kits dispensados aos toxicodependentes.

De acordo com dois antigos moradores da quinta - presentes este sábado na visita organizada pela CDU -, a propriedade "com 1,6 hectares foi vendida ao F. C. Porto a 4 de janeiro de 2000 tendo, após uma permuta de terrenos com a Autarquia, passado para as mãos da Câmara".

"A nossa mãe vendeu a quinta com a promessa de que ainda iria ver a propriedade recuperada, mas infelizmente morreu em 2010 e este espaço está como está", lamentou uma das antigas moradoras.

Fonte de Nicolau Nasoni

No Facebook, na página "SOS Quinta de Salgueiros", os dois antigos moradores, irmãos, vão expondo os seus lamentos, como o facto da "Câmara do Porto ter retirado da entrada da quinta, uma antiga fonte, da autoria de Nicolau Nasoni".

"Foi-nos dito que tinha sido desmontada e que está nas instalações da Águas do Porto para ser colocada na Quinta de S. Roque", disse um dos irmãos.

Já outra moradora próxima da quinta contou que "a Câmara tem intenção de instalar um laboratório da biodiversidade", temendo que seja construído "um mamarracho".

Lembrando que o Plano de Pormenor das Antas foi revisto em 2014, Ilda Figueiredo destacou que para esta zona, onde antes se localizava o antigo estádio portista, está prevista a construção de "um mega projeto com mil habitações", onde se torna "importante existir um pulmão verde".

Da mesma forma, a vereadora chamou a atenção para o facto da quinta, "neste estado, estar próxima da Escola Básica das Antas". E rematou: "É criminoso que este espaço não esteja ao serviço da população".