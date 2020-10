Imagem do GP "é uma falta de respeito para todos os que estão a salvar vidas"

JN Hoje às 11:12 Facebook

Rui Moreira lamentou, este sábado, o número de espectadores autorizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no Grande Prémio (GP) de Portugal da Fórmula 1, defendendo tratar-se de "uma falta de respeito para todos os que estão a salvar vidas, nos hospitais e fora deles".

Estes paradoxos fazem com que os portugueses percam a confiança nas instituições

Numa publicação no Facebook - que acompanhou com uma fotografia das bancadas do evento, a decorrer no Autódromo Internacional do Algarve - o presidente da Câmara do Porto lamentou a ausência do uso de máscaras, defendendo que "o pior" é que "muitas das pessoas que ali estão vão agravar a sobrecarga" dos serviços de saúde.

Além disso, criticou a falta de coerência face às restantes atividades desportivas, que continuam sem público. "A DGS, devia, por isso, ter cuidado. Não deixa mais de 1500 pessoas estarem num estádio, ao ar livre, a ver futebol, não permite pequenos eventos organizados pelas autarquias, mas deixa que 27.500 pessoas estejam em cima uma das outras a ver a F1", escreveu.

Para o autarca, estes "paradoxos" fazem com que "os portugueses percam a confiança nas instituições, numa altura em que essa confiança é crucial para que todos se sintam motivados e se empenhem".

"E se a DGS já andava em crise de credibilidade - desde as máscaras, desde o 'milagre português', desde a questão do patriotismo estatístico, com a escalada sem controlo dos números e a falta de coordenação na saúde pública - agora, com esta decisão e esta evidência, só ajuda o país a suspeitar que estamos mal entregues e com pouca sorte", frisou ainda.

De recordar que, este domingo, a organização do GP de Fórmula 1 de Portugal vai reforçar o policiamento nas duas bancadas do Autódromo Internacional do Algarve, onde, na tarde de sábado, espectadores desrespeitaram as indicações e não mantiveram o distanciamento imposto. Quem não seguir as regras estabelecidos será expulso do recinto.