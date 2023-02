Imigrantes em tendas no Porto com alojamento garantido

Segurança Social assegura solução "temporária" a grupo de 27 estrangeiros e promete ações de acompanhamento para "encontrar resposta individualizada" para cada um.

A Segurança Social "encontrou uma solução de alojamento temporário para todos os cidadãos" que estão a viver em tendas debaixo do viaduto da linha de comboio em Campanhã, no Porto. Aquela entidade, em conjunto com o Alto Comissariado para as Migrações, garante que irá acompanhar os imigrantes "de forma a encontrar uma resposta individualizada" para cada um. A solução surge depois de o JN ter denunciado, na quarta-feira, as condições em que este grupo de estrangeiros vive. Alguns deles já há um ano.

Entre os 27 imigrantes marroquinos, argelinos e tunisinos, há quem tenha cursos de hotelaria mas, ainda assim, não tem entrada no mercado de trabalho facilitada. E quando conseguem um contrato, é sempre precário e de curta duração. Sem rendimentos para suportar as rendas elevadas, o acampamento foi a alternativa que o grupo encontrou para ter um sítio abrigado para dormir.