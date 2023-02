Imigrantes vivem debaixo de viaduto: tendas são último refúgio na busca por uma vida melhor

Dificuldade em arrendar casa levou 27 imigrantes a montar acampamento em Campanhã, no Porto.

Esta história não devia começar assim. Said tem 48 anos, é marroquino, e a morosa e infrutífera procura por um trabalho no Porto conduziu-o a uma das 27 tendas montadas por baixo do viaduto da linha de comboio em Campanhã. É lá que dorme há dois meses. O pouco dinheiro que trouxe para Portugal permitiu-lhe passar algumas noites num hostel, mas já não resta nada no orçamento. Bateu a 15 portas a pedir emprego. Diz que não importa o setor e que "qualquer trabalho serve". O nome é fictício. O relato não.

"Não estou bem assim, mas arrendar uma casa é muito caro. Não tenho trabalho, não tenho nada. Quando encontrar emprego talvez consiga arrendar um estúdio", espera o imigrante, de barba feita e roupa lavada. Consegue almoçar, jantar e fazer a higiene diária através das respostas sociais espalhadas pela cidade, mas o problema da habitação é o muro mais difícil de derrubar. Sem morada permanente, Said não consegue legalizar-se, mas rejeita qualquer solução que implique viver numa casa sobrelotada.