Imponente canforeira do jardim da CCDR-N classificada como exemplar de Interesse Público

Alfredo Teixeira Hoje às 12:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) salvaguardou também como exemplar de Interesse Público outros exemplares arbóreos localizados no Palacete Burmester, no Jardim Botânico e no Jardim da Arca d'Água.

A Canforeira que ornamenta o jardim da sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) foi classificada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) como exemplar de Interesse Público.

Os despachos foram esta quinta-feira publicados em Diário da República e, noticia a Agência Lusa, um deles prevê ainda a salvaguarda de um castanheiro-da-índia, um cedro-do-himalaia, um tulipeiro-da-virgínia e um teixo, todos no jardim do Palacete Burmester, em terreno adstrito à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Na mesma zona do Campo Alegre, mais concretamente no espaço do Jardim Botânico do Porto, ficam sob proteção, nos termos do despacho do ICNF, também um medronheiro-do-texas e três cedros-de-java. Em Paranhos, no conjunto arbóreo do Jardim da Arca d'Água ficam abrangidos por declaração de interesse público 12 exemplares da espécie magnólia-sempre-verde. Os despachos foram emitidos a requerimento da Câmara Municipal do Porto e implicam a proibição de quaisquer intervenções que possam destruir ou danificar os exemplares arbóreos classificados.

A canforeira em destaque é possivelmente um dos exemplares originais da antiga quinta, na Rua Rainha D. Estefânia, e que, em meados da década de 60 do seculo XIX, foi adquirida por John Glas Sandeman (ligado ao negócio do Vinho do Porto) que, entre várias alterações, mandou aumentar o seu edifício principal, atual propriedade do grupo Amorim, em resultado da divisão da quinta original, em duas partes.

O exemplar agora classificado é raro na cidade e no país pela sua dimensão e expressão e destaca-se no local por marcar a entrada da casa, pela sua copa exuberante e dimensão do seu tronco. De acordo com a Câmara do Porto, em termos estruturais e de sanidade, "o exemplar não destaca especiais indícios bióticos ou abióticos de fragilidade, eventualmente capazes de afetar a sua manutenção futura. Não obstante será de destacar a já ancoragem de parte desta copa, em tentativa de minimização do risco de esgaçamento de porções codominantes, agora estabilizado".

O exemplar da espécie Cinnamomum Camphora (L.) Siebold - vulgarmente designada por Canforeira - foi alvo de um procedimento de classificação que teve por base um requerimento, apresentado pela autarquia, onde é destacada a sua dimensão, expressão e "copa exuberante", tidos como raros na cidade e até mesmo no país. Esta canforeira é ainda um dos exemplares originais da quinta de recreio que existiu no local onde é hoje (e desde 1980) a sede da CCDR-N.