IMT sem elevador há três anos deixa pessoas com deficiência à porta

Quem anda em cadeiras de rodas não consegue aceder às instalações do IMT do Porto. Organismo confirma que foi lançado concurso para comprar um novo equipamento.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), situado na zona industrial do Porto, tem há três anos a plataforma elevatória usada pelos pessoas com mobilidade condicionada com problemas, estando agora inoperacional. Subir cinco degraus para quem se desloca em cadeira de rodas torna-se uma verdadeira tormenta, só ultrapassada com a boa vontade de utentes que se dispõem a ajudar.

Contactada pelo JN, fonte do IMT confirmou que a plataforma elevatória, comprada há cerca de 20 anos, "a partir de 2020 passou a apresentar anomalias que, mesmo após intervenções, mantinham o equipamento com um funcionamento intermitente ou inoperacional". O organismo já avançou "para a aquisição de uma nova, cuja adjudicação do procedimento de contratação pública foi efetuado a 27 de março".