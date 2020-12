JN Hoje às 16:01 Facebook

Unidade fabril está situada em Lordelo, Paredes. Chamas estão a ser combatidas por vários meios dos bombeiros.

Vários elementos e meios dos Bombeiros Voluntários de Lordelo estão a combater um incêndio que ameaça uma fábrica de móveis, situada nas imediações da zona industrial de Lordelo, em Paredes.

Segundo o JN apurou, as chamas deflagram, após as 15.30 horas deste sábado, no espaço dedicado ao polimento dos móveis e ameaçavam alastrar aos restantes espaços da unidade fabril.