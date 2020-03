Incêndio atinge ilha no centro do Porto

Tiago Rodrigues, Ana Sofia Ferreira Hoje às 13:24, atualizado às 14:19 Facebook

Um incêndio deflagrou, este sábado, na ilha do Carniceiro, na rua de Augusto Gil, no centro do Porto, atingindo, pelo menos, os anexos de duas casas e deixando duas pessoas com ferimentos ligeiros.

As chamas tiveram origem no anexo da casa 21, alastrando-se depois ao anexo contíguo, acabando por consumir uma cozinha, uma lavandaria e uma sala. Vizinhos relataram ao JN que ouviram um barulho muito forte, que associam a uma garrafa de gás, seguido de outros rebentamentos.

Contudo, de acordo com o comandante dos Sapadores do Porto, Carlos Marques, as "explosões" ouvidas pelos moradores e vizinhos tiveram origem nas placas de fibrocimento do telhado.

Alguns cães conseguiram fugir do local, mas dois morreram carbonizados.

Os Sapadores do Porto já se encontram em trabalhos de rescaldo e demolição de estruturas colocadas em risco pelo incêndio.