Alfredo Teixeira Hoje às 09:57

Um incêndio deflagrou, na madrugada desta terça-feira, num edifício que se encontrava em restauro, na Rua do Bolama, no Porto.

O alerta foi dado às 4.10 horas e, de acordo com os Bombeiros Sapadores do Porto, o rescaldo só aconteceu às 6.55 horas.

Para além dos Sapadores, estiveram no local os Voluntários Portuenses, a Polícia Municipal e a PSP que deslocou também para o local elementos da Divisão de Investigação Criminal (DIC) para detetar as causas do incêndio.