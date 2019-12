Incêndio atingiu antigo Hospital Maria Pia no Porto

JN Hoje às 08:49, atualizado às 09:20 Facebook

Um incêndio atingiu, esta terça-feira, o antigo Hospital Pediátrico Maria Pia, na rua da Boavista, no Porto. O telhado do edifício e o segundo andar ficaram bastante danificados.

Os Bombeiros Sapadores foram chamados para o incidente às 6.45 horas e procedem neste momento ao rescaldo. As chamas, que consumiram o prédio durante cerca de duas horas, foram combatidas por 12 operacionais, apoiados por três viaturas.

O fogo destruiu parcialmente o telhado do edifício, bem como o segundo andar. Os trabalhos foram dificultados pelo material inflamável dentro do hospital, principalmente mobiliário, segundo apurou o JN no local.

O Maria Pia deixou de funcionar como hospital do Serviço Nacional de Saúde em 2012 e o edifício é propriedade da Associação do Hospital de Crianças Maria Pia.