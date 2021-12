Idosa com incêndio em casa foi resgatada pelos vizinhos

Marta Neves Hoje às 10:14, atualizado às 10:28 Facebook

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira de manhã no quarto andar de um prédio, no Porto, onde vivia uma idosa. A mulher foi assistida pelo INEM no local.

Pelas 9.45 horas era muito o fumo que saía de uma janela da habitação onde deflagrou um incêndio, no quarto andar de um prédio da Rua João Pedro Figueiredo, próximo da Praça do Marquês.

Os Sapadores Bombeiros do Porto foram mobilizados para o combate às chamas.

Na habitação estava uma idosa com mobilidade reduzida, que foi retirada com a ajuda dos vizinhos.

Segundo o JN conseguiu apurar, o fogo terá começado na casa de banho.