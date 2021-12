Incêndio deflagrou na cozinha do Hard Rock Café no Porto

Sandra Alves Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou, este sábado à noite, na cozinha do Hard Rock Café, no Porto, mobilizando vários efetivos dos Sapadores Bombeiros e dos Voluntários do Porto.

O alerta foi dado às 22.43 horas, para "um foco de incêndio na cozinha do Hard Rock Café", situado no número 120 da Rua do Almada, na baixa do Porto, disse fonte dos Sapadores Bombeiros ao JN.

Pelas 23.15 horas, a situação estava "resolvida", acrescentou a mesma fonte, revelando ainda que "não há vítimas" a registar.

Os Sapadores mobilizaram para o local 12 efetivos e três viaturas. Participaram também no combate às chamas elementos dos Bombeiros Voluntários do Porto.