Adriana Castro Hoje às 15:50

Um incêndio deflagrou ao início da tarde desta quarta-feira numa casa na Rua das Comdominhas, em Lordelo do Ouro, no Porto. O edifício ardeu por completo.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, a habitação estava já em elevado estado de degradação e desabitada. As chamas consumiram a habitação na Rua das Comdominhas por completo.

O alerta para o incêndio foi às 14.16 horas e não houve feridos a registar.