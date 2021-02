Incêndio destrói cozinha em apartamento do Porto

JN Hoje às 22:56 Facebook

Alerta de fogo foi dado às 21.30 horas e as chamas já estão controladas. Não há feridos.

Um incêndio doméstico consumiu, esta quarta-feira, parte da cozinha de um apartamento no segundo andar de um prédio da Rua Antero de Quental, na zona do Marquês, no Porto.

Os Bombeiros Sapadores foram alertados às 21.30 horas e deram o fogo por controlado menos de uma hora depois. Não há feridos a registar, apenas danos materiais na cozinha.

As chamas terão tido origem no fogão, alastrando-se depois ao exaustor e aos armários, provocando muito fumo. O apartamento manterá condições de habitabilidade.

Ainda segundo fonte dos Sapadores do Porto, foram enviados para o local três viaturas de combate a incêndio e ainda 12 operacionais bombeiros, além da PSP, que controlou o perímetro naquela rua.