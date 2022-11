Incêndio em apartamento no centro do Porto deixa homem em estado crítico

Um homem, de 57 anos, foi levado para o Hospital de S. João, no Porto, em estado crítico após um incêndio ter deflagrado esta sexta-feira de manhã num apartamento, na freguesia do Bonfim, no Porto.

De acordo com o que o JN conseguiu apurar, o alerta para o incêndio aconteceu às 7.19 horas.

Desconhece-se, por agora, o que terá originado as chamas que deflagraram no terceiro andar de um prédio, situado na Rua Câmara Pestana, na freguesia do Bonfim, no Porto.

A vítima, um homem de 57 anos, foi transportada para o Hospital de S. João em estado grave.

Os bombeiros tiveram de arrombar a porta para resgatar a vítima.

No local, além do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, esteve uma viatura médica de emergência e reanimação e a Polícia.