Incêndio em casa devoluta em Campanhã

Um incêndio deflagrou, na noite desta sexta-feira, numa casa devoluta na Rua da Igreja de Campanhã, no Porto. Dentro da habitação estava uma pessoa que se recusou a sair.

Segundo os Bombeiros Sapadores do Porto, o alerta foi dado por volta das 23 horas desta sexta-feira. A casa, em Campanhã, é devoluta, mas no momento em que os bombeiros foram ao local para apagar o fogo, estava dentro da habitação uma pessoa, "possivelmente toxicodependente", que se recusou a sair perante as tentativas dos operacionais, que seguiam as medidas de segurança.

Para o local foram mobilizados 12 elementos e três viaturas dos Sapadores do Porto.