Os bombeiros foram chamados, esta segunda-feira à tarde, para um incêndio num edifício na Rua de Ramalho Ortigão, no Porto.

As chamas que deflagraram na cervejaria Brasão Aliados, entre a Avenida dos Aliados e a Rua do Almada, foram detetadas pelos funcionários, que se aperceberam do fumo na cozinha e chamaram os bombeiros. A rua está cortada ao trânsito.

No local, estão Bombeiros Sapadores, Voluntários e PSP.