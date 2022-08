Incêndio em lavandaria no centro do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 15:11 Facebook

Um incêndio ocorrido ao início da tarde desta quinta-feira numa lavandaria no centro da cidade do Porto alarmou moradores e comerciantes.

As chamas tiveram início numa máquina industrial de secar roupa numa lavandaria especializada em prestação de serviços para alojamento local, situada na Rua do Bonjardim. No início foram os próprios funcionários que tentaram combater o fogo.

O Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto foi alertado para o incêndio às 13.10 horas, tendo as chamas ficado circunscritas à máquina de secar. No local, para além dos bombeiros que enviaram um dispositivo com quatro viaturas e 17 elementos, esteve também a PSP.