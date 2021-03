Adriana Castro Hoje às 17:36 Facebook

Um incêndio que deflagrou numa oficina improvisada no Beco do Campo, em Campanhã, no Porto, destruiu dois carros lá estacionados.

A oficina estava instalada num anexo a uma habitação. Os Bombeiros Sapadores do Porto foram chamados ao local às 6.20 horas da madrugada.

No local também estiveram elementos da Proteção Civil e da PSP. Não houve feridos a registar.