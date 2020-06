Hoje às 20:54 Facebook

Um incêndio deflagrou no terceiro andar de um prédio reabilitado, ao final de tarde desta sexta-feira, na esquina da rua da Bolsa com a rua do Comércio do Porto, na Baixa da cidade.

De acordo com fonte da PSP, na altura do incêndio estariam pessoas em casa, mas terão conseguido sair a tempo e não há registo de feridos.

No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, INEM e equipa da Proteção Civil.