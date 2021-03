M.N. Hoje às 16:28 Facebook

Um incêndio num prédio no Largo da Lapa, no Porto, está a obrigar ao corte do trânsito no sentido descendente.

De acordo com fonte da Câmara do Porto, "o alerta foi dado poucos minutos após as 15 horas e está a ser combatido pelo Batalhão dos Sapadores Bombeiros do Porto".

No local, encontra-se também a Polícia Municipal e PSP.

O edifício que originou o incêndio está devoluto.