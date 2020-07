Incêndio em zona de mato junto ao Pólo Universitário do Porto

Adriana Castro Hoje às 18:22 Facebook

Um incêndio deflagrou, este sábado à tarde, numa zona de mato na Asprela, no Porto, junto às faculdades. Os Bombeiros Sapadores do Porto estão no local.

As chamas deflagraram esta tarde na área onde está previsto nascer o futuro "Parque Central da Asprela", um projeto que promete um vasto espaço verde com espelhos de água, atravessado por duas ribeiras, com percursos pedonais e cicláveis. O concurso público para a construção já foi lançado há mais de um ano, as obras adjudicadas em outubro, mas o projeto ainda não arrancou. Em maio, o JN noticiou que faltava o aval do Ministério das Finanças para o arranque da empreitada.

Muitos dos residentes, na altura, criticaram o estado de "abandono" do campo e afirmaram que o espaço é utilizado também para "depositar entulho".

No local, que fica nas traseiras do Hospital de S. João, no Porto, registaram-se dois incêndios no ano passado.