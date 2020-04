Marisa Silva Hoje às 20:57 Facebook

Um incêndio no bairro das Campinas, no Porto, danificou uma habitação na tarde deste sábado. Não há feridos a registar.

O alerta foi registado pelos Sapadores do Porto às 19.40 horas, tendo as chamas sido dadas como extintas por volta as 20 horas.

Desconhecem-se, para já, as causas do incêndio que deverá ter começado num dos quartos.