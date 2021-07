JN Hoje às 15:33, atualizado às 16:12 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira à tarde, no Palácio da Justiça, no Campo dos Mártires da Pátria, no Porto. Um incidente com um maçarico e uma tela inflamável está na origem do fogo, já extinto.

O fogo, que causou uma gigante coluna de fumo na cidade do Porto, começou no telhado do edifício do Palácio da Justiça, onde funciona o Tribunal da Relação, na sequência de um acidente de trabalho. Segundo apurou o JN, estavam a decorrer obras no local envolvendo um material inflamável (uma tela isolante que se aplica por baixo das telhas), que, quando entrou em contacto com um maçarico, fez deflagrar as chamas, já extintas.

No local, onde dezenas de pessoas se juntaram para assistir às operações de combate ao fogo e rescaldo, no jardim do Cordoaria, estão vários meios dos Sapadores do Porto, Bombeiros Voluntários e PSP.

A rua Campo dos Mártires da Pátria está cortada ao trânsito.