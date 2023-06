Incêndio obriga a evacuar edifício em Campanhã

JN Hoje às 17:51, atualizado às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um edifício na zona de Campanhã, no Porto, foi evacuado, esta sexta-feira, por causa de um incêndio que terá começado no quadro elétrico, disse fonte dos Sapadores do Porto ao JN.

Segundo aquela fonte, no prédio, localizado na Rua Padre António Vieira, funcionam um lar, um centro de dia e um infantário, sendo que foram retiradas do edifício "cerca de 60 pessoas".

Do fogo resultaram dois feridos ligeiros que "recusaram ser conduzidos ao hospital".

PUB

O alerta para o fogo foi dado cerca 13.50 horas.

No local estiveram 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto e dos Voluntários assim como três viaturas do INEM.