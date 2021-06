Alfredo Teixeira e Miguel Amorim Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Havendo uma conta a pagar ao concessionário da praia do Ourigo, cuja obra foi suspensa, Rui Moreira não sabe quem fica responsável pela fatura.

A demolição da plataforma em cimento construída na praia do Ourigo, no Porto, vai ser executada e paga pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), mas a Câmara Municipal não quer ser responsável por qualquer pedido de indemnização do concessionário.