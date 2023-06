Independentes voltam a concorrer ao Porto com listas próprias

Filipe Araújo, atual vice-presidente da Câmara, não descarta a possibilidade de vir a ser o cabeça de lista. Movimento vai continuar a aceitar apoios de partidos.

O movimento de Rui Moreira não vai integrar a lista de nenhum partido, nas próximas autárquicas, nem sequer do PSD, apesar do acordo de governação mantido na cidade desde 2021. Os independentes vão avançar com lista própria à Câmara do Porto, procurando continuar a gerir os destinos da cidade, apesar da obrigatória saída de Rui Moreira. Ainda não está aprovado o rosto do sucessor, mas o atual vice-presidente da Autarquia e presidente do "Porto, o Nosso Movimento", Filipe Araújo, não descarta a possibilidade de vir a ser cabeça de lista.

"Obviamente, seria uma enorme honra ser presidente da Câmara do Porto. Não o posso esconder", responde Filipe Araújo, quando questionado sobre o facto de ser o nome mais apontado internamente. O autarca ressalva, porém, que ainda não foi escolhido o sucessor de Rui Moreira, que não se pode recandidatar devido à limitação de mandatos.