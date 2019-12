INEM tem metade das ambulâncias paradas até à passagem de ano no Grande Porto

Inês Schreck Hoje às 14:30 Facebook

Cerca de 50% das ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) - que operam nos concelhos do Porto, Matosinhos, Maia, Gaia e Espinho - deverão estar paradas até à meia-noite do dia 31 por falta de equipas para as tripular.

A denúncia é do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) e tem por base o quadro de escalas da próxima semana. O INEM diz que são metade e que está a trabalhar para reforçar a operacionalidade dos meios.

Para o turno da tarde da próxima terça-feira, entre as 16 horas e a meia-noite, há "buracos" nas escalas de sete ambulâncias de emergência médica (AEM) num total de 11 que deveriam estar a funcionar naquele turno nos cinco municípios, referiu o STEPH ao JN. Na madrugada do dia 1, entre a meia-noite e as oito horas, o mapa está mais composto com apenas uma das AEM inoperacional (Matosinhos). No turno seguinte, das 8 às 16 horas, poderão estar cinco ambulâncias do INEM paradas num total de nove possíveis e das 16 às 24 horas o cenário deverá manter-se idêntico.