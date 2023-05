INESC TEC abre candidaturas para estágios de verão

Bruna Silva Hoje às 10:20 Facebook

O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), no Porto, está à procura de estudantes universitários que pretendam desenvolver investigação em telecomunicações e multimédia, em estágios durante o verão. As candidaturas podem ser feitas até dia 15 de maio.

O objetivo é que os alunos, durante as férias de verão, tenham a oportunidade de "participar em trabalho de investigação e desenvolvimento, com o acompanhamento de orientadores especialistas numa das quatro áreas do INESC TEC", refere a instituição num comunicado.

Durante um mês, o instituto, através da iniciativa "Estágios de Verão CTM", abrirá portas aos participantes que queiram "iniciar um contacto com projetos de investigação, em laboratórios avançados, e perceber como é que aquilo que estudam se aplica em ambiente real".

Os estágios começam no dia 1 de julho e decorrem de modo presencial, remoto ou híbrido. As quatro áreas nas quais os estudantes terão apoio são "redes sem fios; tecnologias óticas e eletrónicas; tecnologias de comunicações e multimédia; e computação visual e inteligência artificial".

Os alunos apresentarão os resultados dos projetos que desenvolveram numa sessão final.

As inscrições podem ser feitas preenchendo o formulário que se encontra disponível online. Antes do início dos estágios, haverá uma sessão de esclarecimentos.