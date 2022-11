INESC TEC chama governantes para discutir descarbonização da economia

JN Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A transição energética e a forma como o ambiente, a energia e a economia se interligam estará em discussão na sétima edição do Fórum INESC TEC do Outono. O debate está marcado para 6 de dezembro no auditório da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). A participação é gratuita mas a inscrição é obrigatória e pode ser feita até ao próximo dia 29.

Governantes, investigadores e empresários vão debruçar-se sobre "soluções técnicas, regulatórias e ambientais para ajudar a definir políticas públicas que promovam a descarbonização da economia". A discussão foi intitulada de "Aceleração da descarbonização da economia" e contará com a participação da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

O INESC TEC explica que "o evento foca-se nas questões relativas às alterações climáticas, na descarbonização da economia, especialmente no que diz respeito à energia". O fórum arranca às 11 horas do dia 6 de dezembro, com as intervenções de Pedro Guedes de Oliveira, antigo presidente do INESC Porto e atual consultor da administração do INESC TEC, João Claro, presidente da Comissão Executiva e vice-presidente do Conselho de Administração do INESC TEC, e Pedro Rodrigues, vice-reitor da Universidade do Porto. Também o ex-ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, fará uma intervenção às 12 horas, na qual irá abordar "as novas políticas ambientais, depois do Acordo de Paris".

PUB

Durante a tarde, terão lugar dois painéis de discussão sobre ambiente e energia.

O evento terá no lugar no auditório da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O programa completo pode ser consultado aqui. A participação é livre, mediante inscrição obrigatória, no site do evento, até 29 de novembro.