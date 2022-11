Iniciativa europeia que promove a região Norte chega ao Bolhão

João Nogueira Hoje às 19:49 Facebook

A iniciativa "A Europa na Minha Região" arrancou esta quinta-feira à tarde, com o evento de lançamento no Mercado do Bolhão, no Porto. Com várias atividades agendadas até dezembro, o projeto pretende realçar a ação da União Europeia (UE) nas várias regiões e celebrar as suas tradições e a culturas.

Na inauguração da iniciativa, o chef Rui Paula cozinhou dois pratos com produtos regionais disponíveis nas bancas do histórico mercado. "Graças ao investimento da região e da União Europeia, locais como o Bolhão ou a Pinhais continuam a fazer parte do nosso dia-a-dia e da nossa identidade", referiu o Chef.

"O sabor é o Nosso Norte" serve de mote às atividades que vão ser realizadas até 10 de dezembro no Bolhão e na Conserveira Pinhais, em Matosinhos, que receberam apoio de fundos europeus para as suas transformações recentes.

Entre excursões, formações, concursos e sessões de culinária, a iniciativa destina-se para famílias e crianças em idade escolar.

No Mercado do Bolhão, nos dias 15, 16, 22 e 23 de novembro, haverá pequenos-almoços com estudantes e visita ao espaço, pelas 9.30 horas. Em Matosinhos, na Conserveira Pinhais, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, serão feitas visitas de estudantes ao espaço e um concurso de desenho. No dia 3 de dezembro, também na conserveira, acontecerá pelas 12 horas um almoço de encerramento e o anúncio do vencedor do concurso de desenho.

Rui Sousa afirmou que "o objetivo da iniciativa é aproximar as pessoas à União Europeia e demonstrar que esta também está presente a nível regional, apesar das pessoas ainda a verem com grand distanciamento".

O Norte é a segunda região portuguesa a participar na ação europeia, depois da Madeira, que tem atividades durante este mês. De acordo com Rui Sousa, da Europe Direct [extensão da Comissão Europeia em Portugal], há planos para que em 2023, o programa venha a expandir-se em mais regiões de Portugal, como os Açores, o Sul e a região Centro.

Cátia Meirinhos, coordenadora do Gabinete do Mercado do Bolhão, afirmou que "há o objetivo para que o mercado se torne uma referência alimentar na cidade". E lembrou que "os fundos europeus participaram na requalificação do Bolhão, com 15 milhões de euros".

"O investimento que se fez no Mercado do Bolhão é económico e turístico, mas também a preservação da nossa cultura e dos nossos antepassados", disse Jorge Sobrado, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte), que esteve no evento de lançamento, na Cozinha do Bolhão.

Sobre a a presença das comunidades europeias a nível regional, e nomeadamente na região Norte de Portugal, Jorge Sobrado realçou que "só na região norte, foram cerca de 24 os mercados que estão a reabrir, neste momento, e que tiveram o apoio de cerca de 300 milhões de euros da União Europeia".