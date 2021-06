Iniciativa Liberal apoia recandidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto

JN/Agências Hoje às 11:14 Facebook

A Iniciativa Liberal vai apoiar a recandidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto nas próximas eleições autárquicas, considerando "inquestionável a mudança e o desenvolvimento" da cidade desde que o independente assumiu a presidência do município.

De acordo com informação oficial avançada à agência Lusa, o Núcleo do Porto da Iniciativa Liberal decidiu apoiar a candidatura da Associação Cívica "Porto, o Nosso Movimento", encabeçada por Rui Moreira, à Câmara do Porto, decisão ratificada na terça-feira pelo plenário dos membros do núcleo e que será agora submetida aos órgãos nacionais do partido.

"É inquestionável a mudança e o desenvolvimento que a cidade de Porto tem vivenciado desde que Rui Moreira assumiu a presidência do município, devolvendo a identidade Liberal histórica à cidade", elogiou, numa referência ao contexto político.

Segundo os liberais, o executivo liderado por Rui Moreira nos últimos dois mandatos "demonstrou estar verdadeiramente interessado nas preocupações dos munícipes, com uma visão dinâmica, inovadora e liberal para o Porto".

"Nesse âmbito, e com um propósito muito claro, iremos contribuir para um reforço da visão liberal na gestão da cidade, convictos de que estaremos a possibilitar mais futuro aos portuenses, incentivando-os a colaborar mais no desenvolvimento da cidade", justificou

A Iniciativa Liberal destacou ainda "as pontes estabelecidas com entidades privadas, portuguesas e estrangeiras", que consideram que "ajudaram a transfigurar a cidade".

Este apoio dos liberais a Rui Moreira é conhecido na véspera da apresentação da recandidatura do independente à Câmara do Porto, que acontece na quinta-feira à tarde no pavilhão Rosa Mota.

Em 20 de março, em declarações à agência Lusa sobre as próximas eleições autárquicas, o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, já tinha assumido que a Câmara do Porto seria uma das "exceções previsíveis à regra" das candidaturas próprias nas autárquicas, revelando então que já havia contactos com o movimento de Rui Moreira.

Naquelas que são as primeiras autárquicas a que o partido concorre, João Cotrim Figueiredo explicou que, a partir do trabalho dos núcleos locais nas listas e programas, a expectativa do partido "é ter cerca de 50 candidaturas em concelhos que representam mais de 60% da população portuguesa".

Destas candidaturas, cerca de 90% serão próprias e o partido irá sozinho a votos, em linha com a estratégia aprovada já na convenção de 2019 da Iniciativa Liberal, segundo a qual as exceções serão "muito poucas".

"Tudo o que eu disser é num pressuposto de que Rui Moreira virá a confirmar que é candidato, coisa que ainda não fez oficialmente. Nesse pressuposto tem de facto havido contactos", revelou então, recordando que há pessoas próximas do partido e que inclusivamente são membros que já assumiram candidaturas dentro do movimento de Rui Moreira.

Exemplo disso mesmo é o antigo candidato presidencial da Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, que foi eleito suplente pelo Movimento de Rui Moreira à Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

A Câmara do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

Para além da recandidatura de Rui Moreira, são já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), André Eira (Volt Portugal), António Fonseca (Chega).

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).