Inscrições para pedalar com Alejandro Valverde terminam nesta quinta-feira

JN Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Termina nesta quinta-feira o prazo para a inscrição na edição deste ano do Porto Gaia Granfondo, prova de cicloturismo que levará os participantes "a pedalar por algumas das mais belas estradas da região Norte de Portugal, sempre enquadrados por belas paisagens, junto às margens dos rios Douro e Paiva". O passeio sai à rua no domingo.

"O Porto Gaia Granfondo propõe três distâncias possíveis para os participantes, com diferentes designações e quilometragens: o Minifondo, com o percurso mais curto, ideal para os principiantes, numa extensão de 58,3 km; o Mediofondo, que apresenta o percurso intermédio, num total de 103,6 km; e, finalmente, o Granfondo, o mais extenso e exigente dos três percursos, numa distância de 160,3 km", explica a organização. O limite de inscrições é de 2500.

"Ao longo do percurso, que se estenderá pelos municípios do Porto, Gondomar, Penafiel, Castelo de Paiva, Arouca, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia, a organização vai disponibilizar quatro zonas de abastecimentos líquidos e sólidos, assim como assistência médica e mecânica", acrescenta.

PUB

Embora não haja caráter competitivo, o tempo de cada participante será cronometrado. Os melhores serão premiados.

A partida está marcada para as 9 horas, na marginal do Porto (Avenida Gustavo Eiffel) junto à Ponte de Luís I. A meta estará no Quartel da Serra do Pilar, em Gaia, onde também ficarão o secretariado e a Expo Granfondo.

"A participação é limitada a veículos de duas rodas (bicicleta de estrada, de montanha ou tandem), sendo também possível a participação em bicicletas elétricas (e-bike), que terão uma classificação independente e ordem de saída da última box. Em qualquer dos casos, será sempre obrigatório o uso de capacete de ciclismo devidamente homologado", pormenoriza a organização. Todas as informações estão no site oficial.

Se, na primeira edição, o Porto Gaia Granfondo contou com a presença do espanhol Miguel Indurain, "um dos melhores e mais admirados ciclistas de todos os tempos", a prova deste ano receberá o também espanhol Alejandro Valverde, dono de um palmarés que inclui um título de Campeão do Mundo de Fundo em 2018 e um triunfo na Vuelta de 2009.

A realização da prova implicará restrições ao trânsito, sendo que, em Gaia, serão mais sentidas EN222, na Avenida D. João II e na Rua Gonçalves Zarco, entre as 9.30 e as 17 horas, anunciou a Autarquia.