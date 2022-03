Insegurança e medo no Bairro de Contumil, no Porto

Moradores do Bairro de Contumil, no Porto, relatam clima de medo e insegurança devido a tentativas de ocupação ilegal de casas devolutas. Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), a quem pertencem as habitações que estão a ser invadidas, diz estar a par da situação e confirma ocupação ilegal de nove habitações.

Vivem com "medo constante" e "receio de represálias". No Bairro de Contumil, no Porto, moradores relatam um clima de insegurança, fruto de tentativas de ocupação ilegal de casas devolutas. As habitações pertencem ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), que tem lá 238 inquilinos.

À noite, relatam moradores, "ouvem-se serras e pontapés" em tentativas de arrombar as portas. "Vivemos com receio de represálias", afirmam. O IHRU confirmou ao JN a ocupação ilegal de nove casas e diz que "solicitou de imediato a colaboração das autoridades policiais para a identificação dos ocupantes, dando-lhes oportunidade de entregarem voluntariamente a habitação".

Sem entrega voluntária das habitações, resta o recurso à via judicial

Reconhecendo que estas "situações causam transtorno e preocupação na população residente", o Instituto afirma que, quando as habitações não são entregues de forma voluntária pelos ocupantes, não tem outra alternativa que não seja o recurso à via judicial.

Entretanto, o IHRU acrescenta que "estão em curso vários procedimentos de contratação pública para reabilitação de fogos devolutos" e que alguns desses processos estão mesmo "em fase de conclusão".

"No que respeita aos nove fogos entretanto ocupados, só após a recuperação da sua posse pelo Instituto será possível prosseguir a respetiva reabilitação e consequente atribuição dos mesmos", concluiu.