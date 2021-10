Inspeção à Ponte da Arrábida condiciona trânsito nas noites de quarta e quinta-feira

Adriana Castro Hoje às 16:42 Facebook

A Infraestruturas de Portugal informou esta sexta-feira que entre as dez da noite e as sete da manhã dos próximos dias 3 e 4, a circulação na Ponte da Arrábida, que liga Porto e Gaia, estará condicionada.

Os constrangimentos de trânsito devem-se a trabalhos de inspeção, "no âmbito do Projeto de Reabilitação da Face Inferior do Tabuleiro e Pilares da Ponte da Arrábida".

"No dia 3 de novembro será suprimida a via direita da Ponte da Arrábida, no sentido Sul/Norte e no dia 4 de novembro será suprimida a via direita do sentido contrário, ou seja, no sentido Norte/Sul", informou a Infraestruturas de Portugal em comunicado.

Os trabalhos serão acompanhados pelas autoridades policiais competentes.