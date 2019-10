Inspeção das Finanças diz que terrenos da Arcada são da APDL e da Câmara do Porto

Hoje às 11:57 Facebook

A Inspeção-Geral de Finanças considerou "ilegal" a aquisição dos terrenos, na escarpa da Arrábida, onde estava a ser construído um edifício que foi embargada pelo Ministério Público, cabendo à Câmara do Porto e à administração portuária reivindicá-los.

Em causa, está um terreno na escarpa da Arrábida, propriedade da empresa Arcada, onde estava a ser construído um edifício cuja obra foi embargada em janeiro a pedido do Ministério Público.

Numa ação que decorre no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, o Ministério Público (MP) pede que autarquia seja condenada a "demolir, a suas expensas, as obras efetuadas em violação da lei", contestando as autorizações dadas pela autarquia à obra desde 2009, sem os necessários pareceres da Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) e da Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL).

Segundo um documento da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), o edifício em questão, licenciado e já parcialmente construído, "encontra-se implantado nos terrenos pertencentes à Câmara do Porto e, parcialmente, à APDL".

No relatório datado de junho, no ponto 2.2.3 referente à dominialidade dos terrenos em questão, acrescenta-se que o estatuto de dominialidade pública permitia apenas que "os bens fossem utilizados pela Administração, através de reservas e mutações dominiais e de cedências de utilização e, pelos particulares, designadamente através de licenças ou concessões de exploração".

Defende a IGF que "a aquisição por via da retificação do registo predial dos terrenos inseridos no domínio público afeto à APDL, SA é ilegal".

Autarquia e APDL devem reivindicar terreno

Da análise dos elementos processuais, a IGF concluiu ainda que, após a venda à SECIL, por parte do município do Porto, de parte dos terrenos da antiga Companhia Carris de Ferro do Porto, não existiu qualquer outra alienação na parte sobrante dos terrenos.

Do mesmo modo, aquela entidade, considera que "é também ilegal a aquisição da parcela pertencente à Câmara Municipal do Porto por via de escritura de justificação notarial, invocando 'usucapião', ou por via da retificação do registo predial desses terrenos, por configurarem apropriação de coisa alheia".

A escritura por usucapião e a retificação predial incidiram sobre terrenos que pertenciam ao município e ao domínio público do Estado afeto à APDL, cujo estatuto impedia qualquer apropriação por particulares "por ser recortado pelos princípios da inalienabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade".

Segundo a IGF, a ilegalidade celebrada pela câmara, em 2009, "decorre da ilegalidade das referidas aquisições, por a parcela cedida ao município se localizar, em parte, em propriedade da câmara municipal e, em parte, em terrenos sob domínio da APDL".

No entender da Inspeção-Geral de Finanças, cabe, assim, à autarquia e à APDL reivindicar a propriedade dos terrenos que foram objeto de apropriação indevida e, subsequentemente, impugnar as legalidades das respetivas escrituras e registos prediais, sem prejuízo de o direito de reivindicação da propriedade dos terrenos do domínio publico do estado, afetos à APDL, poder ser exercido pelo Ministério Público.

No documento, a autoridade de auditoria refere ainda que "existia abundante fonte documental, nos arquivos da CMP [Câmara Municipal do Porto], que colocavam o município numa posição muito mais sólida do ponto de vista jurídico, no que respeita à titularidade de parte do terreno recebido em permuta".

A IGF salienta que num parecer pedido pela autarquia era colocada a possibilidade de "haver incorreção na área do prédio que foi objeto de permuta pelo município, "excluindo a viabilidade de uma eventual reivindicação da propriedade por parta da CMP contra a Arcada".