Instabilidade do solo obriga a remover grua na Rua de Miguel Bombarda no Porto

Uma grua está nesta sexta-feira a ser desmontada da Rua de Miguel Bombarda, no Porto, por se ter verificado instabilidade no solo.

A operação obrigou ao corte do trânsito no troço entre as ruas do Rosário e de Diogo Brandão.

Interrupção que deverá manter-se até ao início da tarde.

De acordo com a Câmara do Porto, esta intervenção "é motivada por operações de prevenção de segurança, na sequência da deteção de instabilidade surgida no solo".

Assim, "a empresa responsável pela grua e os serviços municipais decidiram atuar preventivamente e acordaram em remover aquela estrutura de modo a evitar qualquer ocorrência".

Esta operação deverá prolongar-se por um período de seis a oito horas.