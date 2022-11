Instalações do Porto aquecem eleições na Ordem dos Advogados

Menezes Leitão garante que Conselho nortenho pode ser expulso de prédio. Paulo Pimenta acusa concorrente a bastonário de mentir.

É um assunto que está a aquecer a campanha para as eleições na Ordem dos Advogados, que arrancam na próxima segunda-feira. O Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça (IGFEJ) não quer renovar o contrato de comodato do edifício do Estado, onde está instalado o Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados (CRPOA). O ofício do instituto, dependente do Ministério da Justiça (MJ), está a ser tema de campanha entre dois dos candidatos à Ordem. Por um lado, o atual bastonário, Luís Menezes Leitão, diz que o Conselho do Porto está em risco de ficar sem instalações já em janeiro. Por outro, Paulo Pimenta, presidente do CRPOA, garante ser falso que a continuidade esteja em risco.

O contrato foi celebrado entre o MJ e o CRPOA em janeiro de 1993. Previa que o Estado cedesse durante 30 anos e a título gratuito o edifício do centro do Porto.