200 mil pessoas com segurança reforçada nos Aliados

As autoridades esperam que cerca de 200 mil pessoas celebrem a passagem de ano na Avenida dos Aliados, no Porto, numa operação com segurança reforçada a decorrer entre as 20 horas de segunda-feira e as cinco horas de terça-feira.

As celebrações do novo ano vão contar com um espetáculo de fogo-de-artifício de 16 minutos e meio, que custou à Câmara do Porto 28 mil euros.

Segundo disse ao jornalistas o comandante da PSP do Porto, o superintendente-chefe Pereira Lucas, já estão identificados os possíveis risco do evento, apesar de não haver informação sobre qualquer tipo de ameaça terrorista.

Na avenida, "irão existir barreiras para proteger" e serão aplicadas "duas ou três" medidas de segurança adicionais em relação à operação do último ano, apesar de estas não terem sido especificadas na conferência de imprensa que decorreu, esta quinta-feira de manhã, no quartel dos Sapadores do Porto.

Sobre o dispositivo no terreno, a PSP diz apenas que este vai ajudar a identificar perfis e indicadores de risco durante as nove horas de operação. Os festejos terminam às 4 horas e a operação especial de segurança encerra às 5 horas.

CP, Metro do Porto e STCP vão ter ofertas reforçadas a nível de veículos e horários.