22 mil euros angariados na 14.ª edição da Corrida da Mulher

Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A 14.ª edição da EDP Corrida da Mulher realizou-se este domingo, pelas 10 horas, num percurso de cinco quilómetros, que foi desde o Alameda das Antas até à Avenida dos Aliados, no Porto. A iniciativa conseguiu angariar 22 mil euros, que reverteram a favor do IPO-Porto.

A prova contou com a participação de 22 mil mulheres que, a correr ou a caminhar, percorreram "os cinco quilómetros mais solidários" da Invicta.

A iniciativa da Run Porto teve representadas 28 nacionalidades, mais seis do que no ano anterior, e apelou à reflexão, sensibilizando as mulheres a prevenir e a tratar o cancro da mama através de mensagens de força e apoio, expostas nos diversos balões biodegradáveis atados nos pulsos das participantes.

Segundo Jorge Teixeira, líder da entidade organizadora, as expectativas foram superadas. "Esgotamos as inscrições e angariamos 22 mil euros para doar ao IPO", conta.

"É um evento que tem vindo a crescer de uma forma incrível e só acontece porque as mulheres acreditam e sentem", explica Andreia Teles, embaixadora da EDP Corrida da Mulher 2019.

Apelando à integração social, estiveram também presentes 73 mulheres do Movimento Egoísmo Positivo, que permitiram a participação de pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas, empurrando-as até à meta.

Susana Godinho, corredora pelo Sporting Clube de Portugal, foi a grande vencedora da corrida. "Foi bom chegar em 1.º lugar mas acho que o objetivo principal era a causa solidária desta corrida, juntamente com a diversão".

A corrida, que contou com diversos pontos de animação ao longo do percurso, culminou com a atuação do Mickael Carreira após a chegada das participantes, na Avenida dos Aliados.