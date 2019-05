5 mil garrafas de plástico transformadas em arte no metro da Trindade

Hoje às 16:50 Facebook

Cinco mil garrafas de plástico serão transformadas numa escultura de cinco metros de diâmetro e três de altura, na estação de metro da Trindade, no Porto, para alertar para o problema dos plásticos de uso único.

Numa campanha lançada pela Ordem dos Engenheiros - Região Norte (OERN), em abril, com o apoio da Federação Académica do Porto, da associação FOCA e da Lipor, foram recolhidas mais de cinco mil garrafas de plástico, que agora serão transformadas numa peça de arte, criada na praça do metro da Trindade, no Porto, no dia 11.

A obra será feita por Xandi Kreuzeder e João Parrinha, escultores da Skeleton Sea, que trabalham exclusivamente com destroços, sucatas e qualquer outro resíduo, sempre com o objetivo de promover a consciencialização ambiental e transmitir uma forte mensagem em torno da causa comum: manter o oceano limpo.

No mesmo dia, a partir da 9.30 horas, na sede da OERN, decorre ainda a conferência "Beyond single-use plastics", ou "para lá do plástico de uso único", que irá demonstrar o papel da engenharia nas alternativas ao plástico e na ação contra a poluição.

A conferência contará com a presença do secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, e de empresas e entidades de referência, que irão debater os avanços na redução da utilização de plásticos de uso único e as suas alternativas.