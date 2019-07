Acabou internamento de crianças em contentores no Hospital de São João

Hoje às 14:16, atualizado às 14:22 Facebook

O internamento de crianças em 36 contentores no Hospital de São João, no Porto, acabou. As estruturas, provisórias há cerca de 10 anos, vão ser desmontadas, revelou a instituição.

Num "edifício de alvenaria", situado junto aos contentores e também exterior ao corpo principal do hospital, "ficam agora 24 camas" para internamento pediátrico, acrescenta em comunicado o hospital de São João, que espera até ao fim do ano arrancar com a construção de uma nova Ala Pediátrica e que no fim de maio transferiu dos contentores para o edifício principal as crianças com doença oncológica.

"As crianças que estavam em enfermarias colocadas em contentores foram deslocadas para um internamento de 25 camas pediátricas situadas no edifício principal do CHUSJ, utilizando espaços que ficaram livres com a relocalização de outros serviços e onde irão manter-se até estar terminada a construção da ala pediátrica", escreve aquela unidade hospitalar em comunicado.