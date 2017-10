Resolvido acidente com dois carros capotados na VCI

AC Hoje às 13:34, atualizado às 15:08 Facebook

O trânsito já circula com normalidade na VCI, após a resolução de um acidente com dois carros capotados, no sentido Freixo-Arrábida.

O acidente ocorreu cerca das 13 horas, entre o nó das Antas e a saída para a A3 e A4. Segundo fonte da Divisão de Trânsito da PSP do Porto, que acorreu ao sinistro, a situação ficou resolvida por volta das 15.45 horas.

Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram hospitalizadas, mais por precaução, disse ao JN fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O acidente obrigou ao corte de duas das três faixas de rodagem no local e causou alguns constrangimentos no trânsito, que é menor ao domingo.