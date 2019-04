JN Hoje às 18:19 Facebook

Um acidente, a envolver um autocarro da STCP e um veículo ligeiro, está a condicionar, esta quarta-feira, à tarde, o trânsito no sentido Freixo-Arrábida, na Via de Cintura Interna, no Porto.

A colisão aconteceu próximo da saída para a A3.

Segundo a STCP não há feridos a registar. O autocarro seguia sem passageiros e apenas com o motorista. Já não estava em serviço e ia para a recolha.