Marisa Silva Hoje às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Três mulheres ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira, após o autocarro da STCP em que seguiam ter colidido com um carro, na Avenida da Boavista, no Porto.

Ao que o JN apurou, duas das mulheres, com idades entre os 45 e os 50 anos, viajavam sentadas e foram projetadas aquando do acidente. A terceira vítima seguia em pé e caiu após o embate. Todas foram transportadas para o Hospital de Santo António, no Porto, com ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu por volta das 14.15 horas.