Acidente com autocarro faz dez feridos no Porto

Um acidente com um autocarro e uma viatura ligeira na rua do Campo Alegre, no Porto, causou esta quinta-feira dez feridos.

No local estão dez ambulâncias e dois carros de bombeiros, bem como outras viaturas, estando no socorro às vítimas o Batalhão de Bombeiros do Porto, os Bombeiros Voluntários do Porto, bem como o INEM, disse fonte do Batalhão de Bombeiros, sem precisar a gravidade das vítimas.

Em declarações à Lusa, fonte da Proteção Civil do Porto disse "não conseguir de momento precisar qual a gravidade dos feridos", nem para onde serão encaminhados.