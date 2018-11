Acidente com camião condiciona trânsito na VCI

Carla Soares Hoje às 11:21, atualizado às 12:08 Facebook

Um camião de transporte de cimento despistou-se, esta manhã de sexta-feira, na VCI, junto à entrada do Dragão, no sentido Arrábida-Freixo. A circulação está cortada em duas das três vias.

O pesado despistou-se contra o rail, ainda na faixa de aceleração depois da entrada do Dragão na VCI. O condutor sofreu um escoriação num dos braços, não tendo sido necessários cuidados hospitalares.

Ao JN, Carlos Ricardo, de 45 anos, explicou que vinha a circular desde a A3 quando entrou em despiste. "O camião andou a dançar", relatou, garantindo que ia à velocidade de 60 quilómetros por hora e que, em 25 anos, nunca uma situação do género lhe tinha acontecido. O homem, motorista de uma empresa de Alcobaça, conta que apanhou um "susto" e mostrou-se satisfeito por não ter envolvido mais viaturas no acidente.

O camião de transporte de cimento encontra-se sem carga, tendo apenas derramado algum gasóleo para a estrada. As autoridades procedem neste momento à limpeza da via e aguardam por uma grua para retirar o pesado. Calcula-se que as operações decorram durante mais uma hora.

O trânsito circula com normalidade na VCI.

Ao local, acorreram 12 elementos dos Sapadores do Porto, o INEM e a divisão de Trânsito da PSP.